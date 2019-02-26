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Самая красивая женщина-полицейский Германии обзавелась конкуренткой

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Надин Бернейс

В Германии женщина-полицейский победила в конкурсе красоты «Мисс Германия-2019». Как сообщает Daily Mail, она стала конкуренткой признанной ранее в интернете «самой красивой сотруднице немецкой полиции».

Объявление призеров прошло в воскресенье, 24 февраля. Жительница Германии Надин Бернейс (Nadine Berneis) обошла 9,5 тысячи участниц и получила главный титул.

Пользователи сети тут же заявили, что немецкая победительница-полицейский стала достойной конкуренткой 34-летней Адриенне Колесзар (Adrienne Koleszar). В мае 2018 года она обрела славу в интернете как «самая красивая женщина-полицейский».

28-летняя Бернейс из города Дрезден рассказала со сцены о том, как в 18 лет переехала в город Баден-Вюртемберг ради заработка. «Я бы каждому советовала поступить также: покинуть дом в ранние годы, чтобы научиться самостоятельности без помощи родителей, — сказала она. — Я работала в полиции на протяжении десяти лет и никогда об этом не жалела».

В качестве приза немка получила возможность весь будущий год путешествовать по разным странам, а также выиграла автомобиль и одежду. Любительница тренировок на выносливость и езды на велосипеде призналась, что с удовольствием «насладится своей славой».

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