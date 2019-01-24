Самую красивую женщину-полицейского Германии бросил ухажер

Сотрудница полиции из Германии Адрианна Колесзар (Adrienne Koleszar) объявила о том, что ее возлюбленный разорвал с ней отношения из-за ее интернет-славы. Об этом она написала в своем Instagram.

Прославившаяся как «самая красивая женщина-полицейский» девушка призналась, что десять лет отношений закончились расставанием, поскольку ее ухажер оказался «в мире, которого никогда не желал».

Фото опубликовано @adrienne_koleszar

По данным Daily Mail, блогер в течение полугода пыталась выбрать между ее работой в полицейском участке и карьерой модели. В начале 2019 года она решила вернуться в полицию. Все время, отведенное на раздумья, она потратила на путешествия по миру, попутно выкладывая в Instagram свои портреты в купальниках. По словам Колесзар, ее начальство готово принять ее на работу обратно, но ей нужно будет сократить количество публикуемого контента.

«Я не боюсь вернуться к своим обязанностям, патрулировать и работать посменно», — отметила девушка.

Колесзар обрела славу в сети в мае 2018 года. О ее красоте написали многочисленные издания, после чего толпы поклонников принялись писать ей, что «мечтают о задержании». На данный момент на Instagram-аккаунт Колесзар подписаны почти 700 тысяч человек.

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