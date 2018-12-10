«Самую красивую продавщицу рыбы» нашли в Китае

Китаянка приобрела популярность после того, как ее снимок за прилавком опубликовал один из посетителей рынка. Героиню быстро окрестили «самой красивой продавщицей рыбы», сообщает издание Daily Mail.

Фотографию 26-летней Лю Пэнпэн из провинции Тайвань опубликовал мужчина, пришедший за рыбой для своей матери. Оказалось, что девушка периодически стоит за прилавком с 13 лет, таким образом помогая своей матери. Она увидела публикацию и поблагодарила всех, кто тепло отозвался о ней.

На следующий день к прилавку выстроилась очередь из поклонников. «Я поражена такой реакции. Я и представить не могла себе такого, в это сложно поверить», — призналась Лю. Она подрабатывает моделью и ведет видеоблог.

«Если честно, я бы хотела, чтобы все эти люди, которые снимают меня на телефоны, покупали больше нашей рыбы», — призналась она журналистам.

В конце ноября среди китайских пользователей приобрела популярность девушка по имени Цинчэнь Цзинцзин. Ее портрет опубликовали полицейские с просьбой помочь в ее розыске. Девушку окрестили самой красивой преступницей Китая. Позднее она объявилась и решила ответить за свои проступки, а затем выйти из тюрьмы и использовать пришедшую популярность во благо.

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