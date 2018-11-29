«Самая красивая преступница Китая» решила отсидеть в тюрьме

В Китае девушка, прозванная интернет-пользователями «самой красивой преступницей страны», после публикации объявления о ее розыске сдалась полиции. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Цинчэнь Цзинцзин и четверо ее сообщников сами явились в полицейский участок города Мяньян, провинция Сычуань спустя 12 дней после объявления в розыск. Еще двое членов банды находятся в бегах.

Пользователи китайской социальной сети Weibo предположили, что девушка узнала о своей славе. «Она прочитала все предложения о работе и решила отсидеть год в тюрьме, выйти и стать блогером или стримером», — написал один из комментаторов.

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Предположительно, в преступную деятельность Цинчэнь втянул ее молодой человек.

В середине ноября снимки 19-летней Цинчэнь широко разошлись по китайским социальным сетям. Девушку обвиняют в том, что она состояла в преступной группировке, которая обманом отбирала деньги у выпивших посетителей баров и чайных домов. Банда вела преступную деятельность как минимум полтора года и отняла у жертв тысячи юаней.

Бывший коллега Цинчэнь заявил, что девушка бросила работу из-за того, что старшие коллеги не воспринимали ее всерьез. Увольняясь, она объявила, что уезжает за границу со своим парнем.

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