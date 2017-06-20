«Самый красивый преступник США» произвел фурор на Неделе моды

Американец Джереми Микс, которого прозвали самым красивым преступником США, произвел фурор на Неделе моды в Милане.

Об этом сообщает The Huffington Post. Издание подчеркивает, что он быстро снискал популярность, хотя вышел из тюрьмы только в 2016 году.

Мик принял участие в показе бренда Philipp Plein. На подиуме он представил несколько моделей из новой коллекции.

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Микс не первый раз сотрудничает с маркой. Он уже принимал участие в показе зимо 2017 года, а в начале июня официально стал лицом бренда.

Микс получил широкую известность в 2014 году когда в Сети появилась его фотография после задержания за незаконное хранение оружия. Снимок набрал 100 тысяч лайков. Пользователи социальных сетей, в частности, называли мужчину неотразимым. После освобождения Микс заявил, что хочет начать карьеру модели.

Philipp Plein — бренд, основанный немецким дизайнером Филиппом Плейном в 2008 году. Бренд производит женскую, мужскую и детскую коллекции одежды и аксессуаров. Флагманские бутики расположены в Милане, Париже, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Гонконге и Москве.

