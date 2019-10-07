Очевидец рассказал о пожаре после ДТП в московском тоннеле

Очевидец пожара, случившегося после аварии с автобусом в Алабяно-Балтийском тоннеле под Ленинградским проспектом в Москве, рассказал, что не слышал «никаких сирен», в то время как на месте происшествия было «невозможно дышать». Его слова приводятся в Telegram-канале «Коммерсантъ FM».

Так, по его словам, в городе перекрыли магистраль со стороны станции метро «Войковская», около места происшествия столпились люди. «Такое ощущение, что там что-то взорвалось, явно там и огонь большой, жар, дым, вдыхать просто невозможно — мы тут же закрыли окно и через минуту уехали, потому что там невозможно дышать, горит что-то очень серьезно. Дымом едким заволокло уже буквально все пространство, что там есть», — рассказал очевидец.

Он также уточнил, что ни пожарных, ни скорой на месте происшествия через 10 минут после возгорания он не заметил и «не слышал никаких сирен даже».

Вместе с тем, как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МЧС России, пожар уже потушили. «Пожар был ликвидирован ручными пенными стволами на площади 10 квадратных метров. В настоящее время тоннель перекрыт сотрудниками ГИБДД. Пострадавших, предварительно, нет», — сообщили в ведомстве.

Знакомый с ситуацией источник агентства уточнил, что пожар потушили в течение 15 минут, за медицинской помощью никто не обращался.

Возгорание в тоннеле под Ленинградским проспектом в Москве случилось ранее 7 октября. По предварительным данным, ДТП произошло из-за столкновения автобуса с легковым автомобилем, в результате чего и появился огонь.

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