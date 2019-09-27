Россиянин за ночь нарушил ПДД на 14 протоколов

Сотрудники ГИБДД Барнаула за ночь составили на одного водителя сразу 14 протоколов за различные нарушения правил дорожного движения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу автоинспекции города.

В ведомстве отметили, что мужчина 1989 года рождения за рулем фургона Toyota Lite Ace не остановился по требованию полицейских на перекрестке проспекта Ленина и улицы Партизанской и поехал дальше на большой скорости, проскочив на красный сигнал светофора. Дорожные инспекторы начали преследование, в районе улицы Беляева фургон врезался в автомобиль Nissan Sunny.

Нарушитель был задержан, он оказался трезв. На него составлено 12 административных протоколов за проезд на запрещающий сигнал светофора, один протокол за неповиновение законному требованию сотрудников полиции и еще один — за отказ остановиться. В ближайшее время суд изберет ему меру наказания.

В июле в Барнауле участники аварии в ожидании аварийного комиссара устроили пикник прямо на месте ДТП и поставили разрезанный арбуз на днище перевернувшегося автомобиля.

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