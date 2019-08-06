Задержанный за пьяную езду россиянин попытался съесть свои права

В Череповце Вологодской области 26-летний местный житель попытался съесть свои водительские права после того, как его остановили сотрудники ДПС. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД, видео публикует местное агентство «Череповец».

Инцидент произошел в ночь на 4 августа. Патрулировавшие Зашекснинский район города сотрудники полиции обратили внимание на мужчину и женщину, «которые шли чуть пошатываясь». Затем они сели в автомобиль Mazda, после чего их остановили сотрудники ГИБДД.

Нетрезвого водителя отвели в патрульный автомобиль для составления протокола. Во время заполнения бумаг мужчина взял свои водительские права и попытался их прожевать и проглотить, «но поняв, что задуманное не увенчается успехом, спрятал удостоверение в нижнем белье», говорится в сообщении на сайте ведомства.

После инцидента нетрезвого водителя доставили в медицинское учреждение, но пройти медицинское освидетельствование он отказался. В итоге в отношении нарушителя составили протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»).

Ранее сообщалось об участниках аварии в центре Барнаула, которые устроили пикник на месте ДТП и начали есть арбуз, расположив его на днище перевернутого автомобиля. В это время они ждали аварийного комиссара. Дорожную полицию они решили не вызывать.

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