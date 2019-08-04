Российский полицейский остановил пьяного водителя и умер

Сотрудника ДПС убили возле села Уланок Суджанского района Курской области. Подозреваемый задержан. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, ее заявление приводится на сайте ведомства.

Инцидент произошел вечером в субботу, 3 августа. Инспектор ДПС в свободное от работы время заметил нетрезвого водителя и попытался самостоятельно задержать его. В ответ мужчина оказал сопротивление и выстрелил в полицейского из охотничьего ружья. От полученных ранений сотрудник ДПС погиб на месте.

По горячим следам полицейские при поддержке бойцов Росгвардии задержали жителя села Уланок 1965 года рождения. Сейчас с подозреваемым работают следователи.

Ранее, 1 августа, сообщалось о нападении на полицейских в Сургуте, в результате которого один из них погиб. Преступление произошло в одном из дворов города, куда силовики прибыли после сообщения о подозрительном гражданине. Во время задержания мужчина оказал сопротивление и ударил ножом полицейских. Один из них применил табельное оружие на поражение.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



