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В российском городе расстреляли полицейских

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В Среднеколымске (Якутия) неизвестный напал с огнестрельным оружием на сотрудников правоохранительных органов. Об этом в своем Twitter сообщает FlashSiberia.

По данным источника, в результате нападения один полицейский убит, другой ранен. Стрелявший впоследствии покончил с собой.

1 июля сообщалось, что в Ачхой-Мартановском районе Чечни совершено нападение на пост полиции. Неизвестный подошел к контрольно-пропускному пункту и бросил гранату под навес. Находившийся на посту полицейский побежал за нападавшим и получил несколько ножевых ранений. Он скончался по пути в больницу, террориста ликвидировали на месте.

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