В Чечне напали на пост полиции

В Ачхой-Мартановском районе Чечни неизвестные совершили нападение на пост полиции. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщает Telegram-канал Baza.

Согласно предварительной информации, нападавший обстрелял пост, а затем совершил самоподрыв. Отмечается, что в результате произошедшего погиб один полицейский.

По данным Telegram-канала «Северный Кавказ», нападавших было двое — один из них подорвался, другой — открыл огонь по несущим службу сотрудникам Временной оперативной группировки органов и подразделений МВД России в Северо-Кавказском регионе, а затем скрылся. Также сообщается, что жертвами инцидента стали двое полицейских.

24 июня сообщалось, что в Грозном, напротив резиденции главы региона Рамзана Кадырова, уроженец Чечни напал с ножом на сотрудника полиции после того, как его машину остановили для проверки документов. Сотрудник Росгвардии, увидев происходящее, поразил злоумышленника из огнестрельного оружия и был ранен.

Нападавший был ликвидирован на месте. Позднее запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» заявила о причастности к нападению

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