Появились подробности нападения на сотрудников ДПС у резиденции Кадырова

Полиция установила личность человека, совершившего нападение на сотрудников ДПС, которые несли службу напротив резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщает «Интерфакс».

Нападение совершил уроженец и житель Грозного 1996 года рождения. По предварительным данным, мужчина ударил ножом сотрудника полиции после того, как его автомобиль остановили для проверки документов.

Ранее сообщалось, что неизвестный напал на двух сотрудников правоохранительных органов, они получили ранения. Преступник был ликвидирован на месте. Отмечается, что он совершил нападение, находясь за рулем каршеринговой машины.

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