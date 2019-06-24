Отец напавшего на силовиков в Чечне поблагодарил их за убийство сына

Отец Ахмеда Барзаева, который 23 июня совершил нападение на сотрудников ДПС и Росгвардии в Грозном, публично отказался от церемонии похорон и траура по сыну. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Грозный», передает в понедельник, 24 июня, РИА Новости.

Мужчина заявил, что сожалеет о случившемся, и призвал чеченский народ уничтожать подобных преступников. «Я не буду устраивать похороны, я всю жизнь боролся и буду бороться против этих шайтанов, буду продолжать путь Ахмата-Хаджи Кадырова (первого президента Чечни, отца нынешнего главы республики Рамзана Кадырова — прим. «Ленты.ру»). Я прошу прощения у народа и призываю уничтожать таких шайтанов, как мой сын», — заявил Алхазур Барзаев.

Также мужчина сообщил, что все члены его семьи были сторонниками Ахмата-Хаджи Кадырова. По словам Барзаева, ему пришлось воевать против боевиков на Кавказе в 1999 году. «Они неоднократно пытались меня убить, однако у них ничего не получалось. Благодаря оперативным действиям вам удалось убить моего сына, этого шайтана, за это я вам благодарен», — сказал он.

23 июня уроженец Чечни Ахмед Барзаев напал с ножом на сотрудника полиции после того, как его машину остановили для проверки документов. Сотрудник Росгвардии, увидев происходящее, застрелил злоумышленника и был ранен сам. Нападавший погиб на месте. Состояние раненого полицейского оценивается как стабильное средней тяжести, сотрудника Росгвардии — как стабильное удовлетворительное. Инцидент произошел напротив резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова в Грозном на улице Асланбека Шерипова.

Позже ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!