Появились подробности расстрела полицейских в российском городе

В Среднеколымске (Якутия) напавшим на полицейских оказался местный житель. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах республики, пишет FlashSiberia в своем Twitter.

По предварительной информации, в одном из местных домов произошла семейная ссора. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов попытались успокоить мужчину, однако он открыл по ним огонь.

О нападении на полицейских в якутском городе стало известно ранее, 12 июля. Сообщалось, что неизвестный расстрелял двух сотрудников из огнестрельного оружия, в результате чего один из них скончался, другой был ранен. Стрелявший впоследствии покончил с собой.

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