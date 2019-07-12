В СКР рассказали о расстреле силовиков в российском городе

Местный житель расстрелял силовиков в Среднеколымске из охотничьего карабина «Тигр». Об этом «Ленте.ру» сообщила Надежда Дворецкая, официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Республике Саха (Якутия).

«По предварительным данным, 12 июля 2019 года, около 23:00 в дежурную часть отдела МВД России по Среднеколымскому району поступило сообщение от местной жительницы о семейном скандале с 48-летним мужем. На место происшествия выехали 51-летний помощник оперативного дежурного отдела полиции и 50-летний сотрудник Росгвардии», — сообщила Дворецкая.

По ее словам, когда сотрудники правоохранительных органов прибыли к дому, супруг женщины из окна открыл огонь из карабина «Тигр» по патрульной машине. В результате росгвардеец погиб на месте, а полицейский получил ранения и был госпитализирован. После стрельбы нападавший совершил суицид.

По факту произошедшего проводится процессуальная проверка.

О нападении на сотрудников правоохранительных органов в Среднеколымске сообщалось ранее 12 июля.

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