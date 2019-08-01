Подозрительный россиянин зарезал прибывшего на вызов полицейского

Россиянин набросился с ножом на полицейских в Сургуте. Об этом в четверг, 1 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу.

В результате нападения погиб один сотрудник правоохранительных органов, второй получил ранения. Пресс-служба приводит звание и фамилию погибшего полицейского — сержант Ханов.

Отмечается, что полиция прибыла во двор многоквартирного дома на улице Пушкина после поступившего сообщения о подозрительном гражданине. В ходе задержания мужчина оказал сопротивление и ударил ножом полицейских. Один из них применил табельное оружие на поражение.

Личный состав УМВД России по ХМАО-Югре выразил соболезнования родным и близким сотрудника, погибшего при исполнении служебных обязанностей. Семье полицейского пообещали оказать необходимую помощь.

В мае в Ленинградской области группа неизвестных в состоянии алкогольного опьянения напала на сотрудника ГИБДД с ножом и дробовиком. Его нашли без сознания с огнестрельным ранением рядом с ночным клубом «Марсель».

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