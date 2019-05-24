Налетчики расстреляли российского полицейского из его пистолета

В Туле трое неизвестных напали на полицейского, избили его и дважды ранили из табельного оружия, принадлежавшего потерпевшему. Об этом в пятницу, 24 мая, сообщает РЕН ТВ.

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По предварительным данным, нападение было совершено на привокзальной площади по адресу улица Шевченко, дом №1. По словам очевидцев, налетчики без каких-либо причин набросились на полицейского и избили его. После этого у потерпевшего забрали табельное оружие и дважды выстрелили в него, попав в ногу и грудь.

После этого нападавшие бросили пистолет и скрылись на автомобиле Mitsubishi Lancer серебристого цвета. Полиция уже начала расследование инцидента, выясняются все обстоятельства произошедшего.

22 марта сообщалось, что преступник, сбежавший из изолятора временного содержания (ИВС) в городе Нижнекамске (Татарстан), смертельно ранил ножом полицейского, после чего был ликвидирован коллегами погибшего.

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