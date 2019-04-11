Наезд на полицейского в Москве попал на видео

Следователи проводят проверку по факту наезда на полицейского на юго-востоке Москвы. Видео инцидента в четверг, 11 апреля, опубликовано в группе Следственного комитета в WhatsApp.

ДТП произошло в четверг на улице Генерала Белова. Водитель Toyota, желавший избежать административной ответственности, сбил полицейского и несколько метров протащил его на капоте автомобиля. Страж порядка получил телесные повреждения и вынужден был обратиться в медучреждение. Как сообщалось ранее, пострадавший полицейский является участковым уполномоченным полиции ОМВД по району Орехово-Борисово Северное.

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