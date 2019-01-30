На Кавказе лихач без номеров сбил полицейского и скрылся

В Махачкале (Дагестан) задержан местный житель, который сбил на машине сотрудника ДПС и покинул место происшествия. Об этом в среду, 30 января, сообщает региональное управление МВД России.

По данным следствия, инцидент произошел на посту КПП «Аэропорт». 31-летний житель Махачкалы за рулем автомобиля Mercedes-Benz без номеров наехал на полицейского и скрылся в неизвестном направлении. Сотрудник ДПС был госпитализирован.

В настоящее время подозреваемый задержан и доставлен в отдел полиции города Каспийска. По факту произошедшего проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

13 декабря 2018 года сообщалось, что в Челябинске 15-летняя девушка сбила на автомобиле сотрудника ДПС. Водитель управляла Mercedes-Benz своей родственницы и находилась в состоянии алкогольного опьянения. Нарушительницу попытался остановить инспектор ГИБДД, но она сбила его и продолжила движение. Затем девушка наехала на дорожный знак «Объезд препятствия», бросила машину и попыталась убежать.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!