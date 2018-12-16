Сбившая гаишника 15-летняя мажорка оказалась грабительницей

В Челябинске 15-летнюю мажорку, которая сбила, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сотрудника ДПС, поместили под домашний арест еще по одному уголовному делу. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам заместителя прокурора Ленинского района Антона Краснопеева, в отношении школьницы возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ («Грабеж»). Расследование по факту ДТП, в котором пострадал инспектор, продолжает Следственный комитет.

Ранее челябинский детский омбудсмен Ирина Буторина сообщала, что школьница состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

13 декабря в TamTam-канале Следственного комитета было опубликовано видео, на котором девушка сбивает сотрудника ДПС на автомобиле Mercedes-Benz. Около пяти утра, катаясь с другом по городу, она врезалась в автомобиль Lifan и скрылась с места ДТП.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!