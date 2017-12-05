Мажорка на Gelandewagen преградила путь пешеходам на набережной у «Москва-Сити»

majorka_777_ / Instagram

В сети опубликовали видеозапись, на которой видно, как внедорожник Mercedes‐Benz Gelandewagen, за рулем которого находится девушка, едет по тротуару на набережной Тараса Шевченко напротив комплекса «Москва-Сити». Ролик во вторник, 5 декабря, опубликован в Instagram пользователем majorka_777_.

На кадрах видно, что в какой-то момент водитель перегородила путь пешеходам, которые хотели выйти на тротуар, но им пришлось пропустить машину. Как отмечает РИА Новости, столичный главк ГИБДД в настоящее время изучает видео.