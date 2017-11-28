«Богатые русские дети» устроили «шашки» на Кутузовском проспекте

Видео: richrussiankids / YouTube

Пассажиры автомобиля, который на высокой скорости двигался по Кутузовскому проспекту в Москве с многочисленными нарушениями ПДД, засняли поездку на видео. Ролик опубликован в паблике richrussiankids («Богатые русские дети») в Instagram.

На нем видно, как водитель автомобиля на большой скорости начинает хаотично перестраиваться из ряда в ряд, обгоняя другие автомобили и создавая аварийные ситуации, а после едет по разделительной полосе. Видео сопровождается подписью: «Когда торопишься за закладкой» (сленговое название тайника с наркотиками).

Действия тех, кто записал ролик, попадают под часть 1 статьи 12.15 КоАП РФ («Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона») и наказываются административным штрафом в размере 1,5 тысячи рублей.



