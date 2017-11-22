«Богатые русские дети» устроили гонки по разделительной Кутузовского проспекта

В интернете появилась запись с видеорегистратора, на которой видно, как черный внедорожник Mercedes-Benz Gelandewagen едет по разделительной полосе Кутузовского проспекта в Москве. Ролик опубликован в паблике richrussiankids («Богатые русские дети») в сети Instagram.

Действия тех, кто записал ролик, попадают под часть 1 статьи 12.15 КоАП РФ («Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона») и наказываются административным штрафом в размере 1,5 тысячи рублей.