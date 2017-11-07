«Богатые русские дети» на Gelandewagen прокатились по встречке в центре Москвы

Видео: richrussiankids / Instagram

В интернете появилось видео, на котором видно, как Mercedes-Benz Gelandewagen едет по встречной полосе под мостом; судя по геометке, оно сделано в центре Москвы. Ролик опубликован в паблике richrussiankids («Богатые русские дети») в Instagram.

Видео сопровождается подписью: «Ну а что, у Гелика никогда не было официальных результатов краш-теста, почему бы не попробовать провести его самому».

Опасный маневр водителя Gelandewagen подпадает под действие части 4 статьи статьи 12.15 КоАП РФ («Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона»). Это нарушение может наказываться штрафом в размере пяти тысяч рублей или лишением водительских прав на срок до полугода.