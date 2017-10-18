«Богатые русские дети» опубликовали очередное видео гонок по встречке

В Instagram-аккаунте richrussiankids («богатые русские дети») в среду, 18 октября, появилось видео гонок. Судя по геометке, оно сделано на одной из центральных набережных Москвы.

На кадрах запечатлено, как три дорогие иномарки без номеров на высокой скорости едут по встречной полосе, периодически пересекая двойную сплошную, и при этом не уступая дорогу встречным машинам. Автор назвал запись «Когда в городе становится скучно».

10 июля этот же пользователь разместил видео поездки по Дворцовой площади Санкт-Петербурга.