«Богатые русские дети» заставили водителей потесниться на встречке Рублевки

В интернете появилось видео с автомобилем, который едет по встречной полосе Рублево-Успенского шоссе. Ролик опубликован в паблике richrussiankids («Богатые русские дети») в Instagram пользователем barvikha_77.

На кадрах видно, как машинам, двигающимся по своей полосе навстречу нарушителю, приходится объезжать его по обочине, чтобы избежать ДТП. Видео сопровождается подписью «Мальчишки, а ну-ка, быстро разбежались, папа не торопясь едет в центр». Как следует из комментариев, по встречной полосе едет Toyota Land Cruiser.

Опасный маневр водителя внедорожника подпадает под действие части 4 статьи статьи 12.15 КоАП РФ («Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона»). Подобное нарушение может наказываться штрафом в размере пяти тысяч рублей или лишением водительских прав на срок до полугода.