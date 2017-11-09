«Богатые русские дети» из лени прокатились на машине по Царицынскому парку

В интернете появилась видеозапись того, как по пешеходным дорожкам Царицынского парка в Москве медленно едет автомобиль. Ролик опубликован в паблике richrussiankids («Богатые русские дети») в Instagram.

Видео сопровождается подписью: «Будничная прогулка по заповеднику в моем представлении выглядит именно так. Очень уж лень выходить из машины».

Ранее в ноябре в том же паблике выложили запись езды Mercedes-Benz Gelandewagen по встречной полосе в центре Москвы. Видео прокомментировано так: «Ну а что, у Гелика никогда не было официальных результатов краш-теста, почему бы не попробовать провести его самому».