«Богатые русские дети» на Audi устроили дрифт у здания биржи в Петербурге

richrussiankids / Instagram

В интернете опубликовали видеозапись, на которой автомобиль Audi устраивает дрифт у здания биржи на стрелке Васильевского острова в Санкт-Петербурге.

Ролик появился в паблике richrussiankids («Богатые русские дети») в сети Instagram с такой подписью: «Всех питерских с первым снегом, вам утром ещё чистить свои кредитные тазы, ведь на паркинг денег не хватило».

Пользователи не оценили заезд. Некоторые пожаловались, что паблик «скатился» и публикует слишком дешевые машины. «Зачем выкладывать нищебродов?», — пишет пользователь mcryas.

Действия водителя Audi могут подпадать под статью 12.14 КоАП РФ («Нарушение правил маневрирования») и статью 12.15 КоАП РФ («Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона») и наказываться административными штрафами и лишением водительских прав.