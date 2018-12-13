15-летняя мажорка сбила гаишника и попала на видео

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В Челябинске 15-летняя мажорка села за руль автомобиля и сбила сотрудника ДПС. Кадры наезда в четверг, 13 декабря, опубликованы в TamTam-канале Следственного комитета.

На них видно, как девушка сбивает полицейского и уезжает с места происшествия. Помощь пострадавшему гаишнику оказывает его коллега. Отмечается, что инцидент произошел еще 17 ноября, но проводить проверку начали только сейчас, после публикации видео в социальных сетях.

«В ходе проверки будет также дана уголовно-правовая оценка действиям сотрудников полиции, которые не зафиксировали ДТП в установленном законом порядке», — говорится в сообщении.

По информации издания 74.ru, девушка управляла Mercedes-Benz своей родственницы и находилась в состоянии опьянения. Около пяти утра, катаясь с другом по городу, она врезалась в автомобиль Lifan и скрылась с места ДТП. Нарушительницу попытался остановить инспектор ГИБДД, но она сбила его и продолжила движение. Затем девушка наехала на дорожный знак «Объезд препятствия», бросила машину и попыталась убежать.

В социальных сетях школьницу прозвали «челябинской Марой Багдасарян».

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