Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:23, 15 июля 2026ЭкономикаЭксклюзив

Эксперт объяснил связь российского рынка акций и подорожания нефти

Эксперт Скрябин: Нефтегазовый сектор составляет примерно 40 процентов индекса Мосбиржи
Вячеслав Агапов

Фото: Eli Hartman / Reuters

Российский рынок акций растет на фоне подорожания нефти, так как нефтегазовый сектор составляет примерно 40 процентов индекса Мосбиржи. Так объяснил «Ленте.ру» связь котировок портфельный управляющий УК «Альфа Капитал» Дмитрий Скрябин.

По словам эксперта, рост нефтяных котировок традиционно оказывает позитивное влияние на российский рынок акций. Высокие цены на нефть создают и косвенные позитивные эффекты: они транслируются в более высокие доходы бюджета, снижают налоговые риски и в целом являются благоприятным фактором для экономики.

Мировые нефтяные котировки продолжили рост на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке — стоимость фьючерсных контрактов нефти Brent превышала 87 долларов за баррель, что в последний раз наблюдалось 12 июня. Стоимость WTI на максимуме поднималась выше 81 доллара за баррель, что стало наибольшим значением с 16 июня. С конца прошлой недели оба сорта подорожали более чем на десять долларов.

На фоне подорожания сырья индекс Мосбиржи поднимался в моменте выше 2200 пунктов, а ко времени написания материала рос на 2,06 процента, до 2189,76. Такой отскок, уверен Скрябин, не устойчив, так как для формирования долгосрочного разворота, на наш взгляд, необходима более низкая ключевая ставка Банка России — ближе к 10–11 процентов. Тем не менее даже в текущих условиях «отскок» может быть вполне ощутимым: рост до уровней лишь начала года может составить более 20 процентов. Ключевыми факторами для российских инвесторов остаются геополитика, уровень ключевой ставки, ситуация с топливом и перспективы нефтяного рынка, резюмировал портфельный управляющий

Ряд аналитиков допускает падение индекса в ближайшие недели до 2000 пунктов на фоне новых закрытий реестров акционеров ряда крупных российских компаний, чья суммарная доля в индексе составляет 30 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Сорван теракт на одном из нефтяных предприятий России
    В российском регионе начали выдавать QR-коды для АЗС только через «Макс»
    Захарова сравнила «коалицию желающих» с Содомом и Гоморрой
    Сотни пассажиров застряли в трех аэропортах России
    Российский космонавт рассказала о суперожидании от полета на МКС
    В турецком клубе объяснили невыплату зарплаты российскому футболисту
    Китайский производитель оценил шансы потягаться с Toyota
    Задержание готовившего теракт на нефтяном предприятии россиянина попало на видео
    Решение Болгарии выйти из «коалиции желающих» по Украине объяснили
    Эксперт объяснил связь российского рынка акций и подорожания нефти
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok