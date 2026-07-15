Эксперт объяснил связь российского рынка акций и подорожания нефти

Эксперт Скрябин: Нефтегазовый сектор составляет примерно 40 процентов индекса Мосбиржи

Российский рынок акций растет на фоне подорожания нефти, так как нефтегазовый сектор составляет примерно 40 процентов индекса Мосбиржи. Так объяснил «Ленте.ру» связь котировок портфельный управляющий УК «Альфа Капитал» Дмитрий Скрябин.

По словам эксперта, рост нефтяных котировок традиционно оказывает позитивное влияние на российский рынок акций. Высокие цены на нефть создают и косвенные позитивные эффекты: они транслируются в более высокие доходы бюджета, снижают налоговые риски и в целом являются благоприятным фактором для экономики.

Мировые нефтяные котировки продолжили рост на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке — стоимость фьючерсных контрактов нефти Brent превышала 87 долларов за баррель, что в последний раз наблюдалось 12 июня. Стоимость WTI на максимуме поднималась выше 81 доллара за баррель, что стало наибольшим значением с 16 июня. С конца прошлой недели оба сорта подорожали более чем на десять долларов.

На фоне подорожания сырья индекс Мосбиржи поднимался в моменте выше 2200 пунктов, а ко времени написания материала рос на 2,06 процента, до 2189,76. Такой отскок, уверен Скрябин, не устойчив, так как для формирования долгосрочного разворота, на наш взгляд, необходима более низкая ключевая ставка Банка России — ближе к 10–11 процентов. Тем не менее даже в текущих условиях «отскок» может быть вполне ощутимым: рост до уровней лишь начала года может составить более 20 процентов. Ключевыми факторами для российских инвесторов остаются геополитика, уровень ключевой ставки, ситуация с топливом и перспективы нефтяного рынка, резюмировал портфельный управляющий

Ряд аналитиков допускает падение индекса в ближайшие недели до 2000 пунктов на фоне новых закрытий реестров акционеров ряда крупных российских компаний, чья суммарная доля в индексе составляет 30 процентов.