Российский полицейский насмерть сбил ребенка и скрылся

В Сочи произошло смертельное ДТП, виновником которого оказался полицейский. Следователи Сочи возбудили уголовное дело в отношении водителя, скрывшего с места аварии, сообщается на сайте Управления Следственного комитета по Краснодарскому краю.
16 февраля на улице Каспийской водитель на Huyndai насмерть сбил школьницу, которая переходила дорогу по «зебре». Мужчина скрылся с места аварии, но позднее его задержали.
Виновником аварии оказался 26-летний сотрудник патрульно-постовой службы линейного отдела полиции на станции Адлер. Следственный отдел по Адлерскому району города Сочи возбудил уголовное дело в отношении мужчины по части 3 статьи 264 УК («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).
Подозреваемый заключен под стражу, по факту ДТП назначена проверка.
3 февраля в Калуге перевернулся автобус. В результате аварии погибли четыре ребенка. Причиной инцидента могли быть человеческий фактор или техническая неисправность автобуса.