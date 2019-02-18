Российский полицейский насмерть сбил ребенка и скрылся

В Сочи произошло смертельное ДТП, виновником которого оказался полицейский. Следователи Сочи возбудили уголовное дело в отношении водителя, скрывшего с места аварии, сообщается на сайте Управления Следственного комитета по Краснодарскому краю.

16 февраля на улице Каспийской водитель на Huyndai насмерть сбил школьницу, которая переходила дорогу по «зебре». Мужчина скрылся с места аварии, но позднее его задержали.

Виновником аварии оказался 26-летний сотрудник патрульно-постовой службы линейного отдела полиции на станции Адлер. Следственный отдел по Адлерскому району города Сочи возбудил уголовное дело в отношении мужчины по части 3 статьи 264 УК («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

Подозреваемый заключен под стражу, по факту ДТП назначена проверка.

3 февраля в Калуге перевернулся автобус. В результате аварии погибли четыре ребенка. Причиной инцидента могли быть человеческий фактор или техническая неисправность автобуса.

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