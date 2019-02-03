Автобус с детьми опрокинулся в Калужской области

В Калужской области автобус, который вез детей на соревнования, съехал в кювет. Об этом в воскресенье, 3 февраля, ТАСС сообщили в ГИБДД.

По информации источника, инцидент произошел около 09:15 по московскому времени на 128-м километре дороги Калуга — Вязьма. «Водитель автобуса совершил опрокидывание в правый по ходу движения кювет. В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали 20 детей», — говорится в сообщении.

Как уточнил собеседник агентства, на момент аварии в автобусе находились 47 пассажиров, из них 31 ребенок. Они направлялись из поселка Ярцево в Калугу на соревнования. Также отмечается, что транспортное средство принадлежит индивидуальному предпринимателю.

В МЧС сообщили, что для эвакуации пострадавших подготовлено два вертолета. По сведениям ведомства, почти 50 человек заблокированы внутри транспортного средства, передает РИА Новости.

В апреле прошлого года стало известно о том, что более 15 детей получили травмы в результате столкновения автобуса со школьниками и легкового автомобиля в Пушкинском районе Подмосковья. Уточнялось,что водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и врезался в школьный автобус, в котором группа школьников пятых, шестых и седьмых классов возвращались с экскурсии из Ногинска домой в Клин.

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