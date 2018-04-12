Более 15 детей пострадали в аварии в Подмосковье

Более 15 детей получили травмы в результате столкновения автобуса со школьниками и легкового автомобиля в Пушкинском районе Подмосковья, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

Авария произошла в Пушкинском районе Подмосковья на трассе А-107 (Малое московское кольцо) в районе полигона Царево. Первое сообщение поступило в 16:35 мск. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и врезался в школьный автобус. От удара автобус съехал в кювет и перевернулся. Водитель легкового автомобиля погиб на месте, пострадали по меньшей мере 15 школьников, рассказал источник.

В главном управлении МВД по Московской области информацию о ДТП подтвердили, однако сообщили, что число пострадавших уточняется.

«На 68 километре трассы А-107 ММК в Пушкинском районе произошло столкновение легкового автомобиля ВАЗ с автобусом Volvo, перевозившим группу детей из Ногинска в Клин. По предварительным данным, в автобусе в момент ДТП находились около 40 детей. Число пострадавших уточняется. Водитель легкового автомобиля погиб», — сообщил официальный представитель подмосковного главка МВД.

Официальный представитель Главного следственного управления СКР по Московской области Ольга Врадий сообщила «Ленте.ру», что по факту ДТП начата доследственная проверка. «Для установления всех причин и обстоятельство произошедшего на место происшествия выехали следователи и криминалисты Главка», — уточнила она.

В свою очередь в администрации Московской области «Ленте.ру» сообщили, что для эвакуации пострадавших задействованы вертолет территориального Центра медицины катастроф и 15 бригад Скорой помощи. Пострадавшие направляются в многопрофильные клиники, их состояние уточняется.

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