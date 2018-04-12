В ДТП в Подмосковье пострадали четверо взрослых и восемь детей

В результате ДТП с автобусом и легковым автомобилем в Пушкинском районе Подмосковья пострадали 12 человек — восемь школьников в возрасте от 11 до 14 лет и четверо взрослых. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Он уточнил, что семь детей и двое взрослых доставлены вертолетом подмосковного центра медицины катастроф и бригадами скорой помощи в Пушкинскую центральную районную больницу (ЦРБ). Остальным помощь оказана на месте происшествия.

«Состояние пострадавших уточняется, но крайне тяжелых нет. Больше за медицинской помощью на месте аварии никто не обращался. Для эвакуации остальных на место происшествия отправлен резервный автобус», — рассказал собеседник.

Фото: ГСУ СКР по Московской области

По уточненным данным, в автобусе находился 51 человек — 40 школьников из города Клин и 10 сопровождавших их взрослых и водитель. Дети ездили на экскурсию в Ногинск, и авария произошла уже на обратном пути.

Погиб один человек — водитель ВАЗ-2108, зарегистрированного в Ярославской области. Его личность сейчас устанавливается.

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