В Якутии водитель трижды переехал пенсионерку

В Якутии водитель внедорожника три раза переехал 79-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает телеканал «Якутия 24», видео разместил портал Crim Yakutia на YouTube.

Инцидент произошел в поселке Намцы 11 апреля. Водитель, двигаясь задним ходом, не заметил женщину, сбил ее и проехал по ней задним и передним колесами. После этого он выкрутил руль машины и дал газ, еще раз проехавшись по пострадавшей.

Находившийся за рулем мужчина скрылся с места ДТП, по благодаря записям с камер видеонаблюдения был опознан и задержан.

Пострадавшую с травмами позвоночника доставили в больницу.

5 марта во дворе жилого дома в Ульяновске тракторист, убиравший снег, сбил девятилетнюю девочку. У виновника происшествия 36-летний водительский стаж.

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