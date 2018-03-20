Инспекторов ГИБДД обстреляли из автомата в Петербурге

Неизвестные на внедорожнике Hummer открыли огонь из автомата по автомобилю ГИБДД в Санкт-Петербурге. Это произошло в ночь на 20 марта на съезде с моста с Черной речки, сообщают «Невские новости». Фотографии с места происшествия опубликованы в паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» во «ВКонтакте».

Инспекторы ДПС не пострадали и через несколько минут погнались за злоумышленниками. Очевидцы сообщают, что спустя полчаса они вернулись и стали собирать гильзы. Были ли пойманы нападавшие, пока не уточняется.

26 сентября 2017 года автомобиль Mercedes представительского класса со спецномером серии АМР насмерть сбил инспектора ДПС в центре Москвы. По данным источника в правоохранительных органах, машина могла относиться к ФСБ России.

Источник также отметил, что ДТП произошло на выделенной полосе на улице Новый Арбат в районе пересечения с Садовым кольцом. Mercedes с проблесковым маяком на крыше на очень высокой скорости ехал по выделенной полосе и в районе Новинского бульвара совершил наезд на офицера Госавтоинспекции. От полученных травм полицейский скончался на месте происшествия.

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