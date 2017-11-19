Пойманный на взятке гаишник угнал машину и попытался скрыться от полиции

Пойманный на получении взятки инспектор ДПС в Уфе, угрожая табельным оружием, завладел чужой машиной и попытался скрыться на ней от преследовавшей его полиции. Об этом в воскресенье, 19 ноября, сообщает пресс-служба башкирского управления Следственного комитета России (СКР).

Как отмечается, инцидент произошел 17 ноября на перекрестке улиц Кольцевая и Ульяновых в Уфе.

«Госинспектор полка городского ДПС, 34 лет, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, остановил водителя на автомашине за выезд на полосу встречного движения при развороте, потребовал у него взятку в размере двух тысяч рублей за непривлечение к административной ответственности», — говорится в сообщении.

Материалы по теме Отдали честь Что бывает, когда женщины в форме забывают о том, что они полицейские Служить и крышевать Брянский суперучастковый получил пять лет и бесследно исчез из зала суда

Когда дорожный полицейский заметил, что к нему приближаются сотрудники контрольно-профилактического отдела республиканского ГИБДД, он попытался скрыться.

«[Инспектор] остановил проезжавшую машину Chevrolet Niva, сел в автомобиль, достал табельное оружие и под угрозой его применения потребовал от водителя продолжить движение», — отмечают в региональном управлении СКР.

На одном из перекрестков сидевший за рулем мужчина покинул машину. Позже правоохранители задержали инспектора, в настоящее время он заключен под стражу. Сотруднику ГИБДД предъявлены обвинения в «мелком взяточничестве», «превышении должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения» и «неправомерном завладении автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

По информации регионального МВД, ведомство проводит проверку по факту задержания сотрудника полиции.

«В настоящее время проводится служебная проверка, по результатам которой будет принято решение об увольнении сотрудника по отрицательным основаниям. Кроме того, он будет привлечен к установленной законом ответственности. Его непосредственные руководители понесут строгое дисциплинарное наказание», — говорится в сообщении пресс-службы башкирского МВД.



