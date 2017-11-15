Пытавшийся скрыть ДТП за миллион рублей бывший полицейский осужден на Кубани

В Краснодарском крае суд приговорил к восьми годам заключения бывшего заместителя начальника следственного отдела МВД по Новопокровскому району Сергея Морина, пытавшегося за один миллион рублей скрыть ДТП. Об этом в среду, 15 ноября, сообщила пресс-служба регионального управления СК.

Он признан виновным в получении взятки в крупном размере. Подсудимый будет отбывать срок в колонии строгого режима. Также он должен заплатить штраф в пять миллионов рублей.

Следствием и судом установлено, что в августе 2016 года грузовик DAF XF c прицепом сбил двух пешеходов. В ходе проверки Морин предложил представителю водителя за взятку в один миллион рублей вынести решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Мужчина согласился и передал часть требуемой суммы — 200 тысяч рублей, но потом решил заявить о взятке в правоохранительные органы.

29 сентября 2016 года при получении 800 тысяч рублей полицейского следователя задержали.

1 ноября троих московских полицейских задержали за вымогательство взятки у предполагаемых наркоторговцев. Они задержали двух подозреваемых и потребовали вознаграждение за непривлечение их к уголовной ответственности. Получив нужную сумму, они отпустили мужчин.