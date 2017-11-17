Полицейские начальники трех округов Москвы уйдут в отставку

Сразу три генерала московской полиции уйдут в отставку. Об этом в пятницу, 17 ноября, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, речь идет о главе УВД по Центральному административному округу (ЦАО) Александре Букаче, главе УВД по Северному административному округу (САО) Сергее Веретельникове и главе УВД по Юго-Восточному административному округу (ЮВАО) Борисе Пищулине.

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«В начале лета Букач и Веретельников по итогам полугодовой коллегии были предупреждены о неполном служебном соответствии в связи с катастрофическими результатами оперативно-служебной деятельности и многочисленными нарушениями», — сказал собеседник «Ленты.ру».

Он сообщил, что в то время появились слухи, что в отношении Веретельникова якобы начата доследственная проверка в связи с заявлениями о совершенном им уголовном преступлении. В тот момент генерал лег в госпиталь.

«Веретельников был снят c должности и переведен в распоряжение управления кадров еще в августе — он проигнорировал требование начальника столичной полиции Олега Баранова выплатить премии сотрудникам. Вместо того, чтобы распределить деньги, он пустил их на другие цели. К его работе были и другие претензии: дефицит офицеров в округе при нем достиг 400 человек», — рассказал источник.

Он отметил, что, по слухам, в будущем Веретельников может занять пост в московском округе Росгвардии. Собеседник «Ленты.ру» также сказал, что Букач был снят с должности в конце октября. Что касается Пищулина, то его скорая отставка может быть связана с достижением предельного возраста службы.