В Москве арестован руководитель НПО МВД

Басманный суд Москвы в среду, 18 октября, удовлетворил ходатайство следствия и арестовал исполняющего обязанности руководителя «Научно-производственное объединение "Специальная техника и связь" МВД России» Андрея Нечаева. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

«Нечаев заключен под стражу на срок два месяца, до 17 декабря», — уточнила Царева.

Как следует из материалов дела, сотрудник МВД обвиняется по части 3 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия».

Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, врио директора НПО «СТиС» Андрей Нечаев был задержан утром в среду, 18 октября, на выставке Interpoliteh-2017 на ВДНХ, и доставлен в СКР. О факте возбуждения уголовного дела, как и о других подробностях произошедшего, больше ничего не известно.