Борца с коррупцией обвинили в получении взятки в 50 миллионов рублей

В Москве за получение взятки в сумме более 49 миллионов рублей задержаны 30-летний капитан полиции и двое его знакомых, 32 и 63 лет. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным следствия, в июне 2016 года капитан полиции через посредников сообщил директору крупной российской фирмы, занимающейся изготовлением и поставкой средств для защиты растений, что в отношении предприятия возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». За прекращение уголовного преследования он потребовал крупную сумму. В дальнейшем, каждый месяц сообщая о новых заявлениях, он продолжал получать деньги в течение полугода — последняя взятка была передана уже в январе 2017 года.

В октябре 2016 года офицер перевелся из УВД в другое подразделение — из отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции УВД по Западному округу Москвы он ушел в соответствующее подразделение подмосковного Подольска, но получать взятки не перестал.

«Только в июне 2017 года предприниматель узнал, что его обманывали, и обратился с заявлением в правоохранительные органы. 18 июля капитан полиции и два его сообщника были задержаны, накануне суд принял решение об их аресте», — рассказал наш собеседник.

В Главном следственном управлении СК РФ по Москве «Ленте.ру» подтвердили информацию о задержании офицера полиции и двух его подельников. «Уголовное дело возбуждено по статье "мошенничество", следствие устанавливает роль каждого из задержанных», — уточнила официальный представитель столичного главка СКР.

