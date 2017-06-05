Борец с коррупцией допустил волну арестов после задержания двух замгубернаторов

Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов ожидает, что после задержания вице-губернаторов Владимирской и Курской областей Елены Мазанько и Василия Зубкова последуют уголовные дела в отношении других чиновников и бизнесменов. Своим прогнозом он поделился в беседе с «Лентой.ру» в понедельник, 5 июня.

«В последнее время не бывает одного задержания чиновников без задержания их подчиненных и коммерсантов», — отметил Кабанов, подчеркнув, что коррупционная схема, как правило, не может быть завязана на одном человеке.

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Говоря о возбуждении уголовного дела в отношении Мазанько, работавшей ранее в администрации Кемеровской области, глава НАК не исключил, что история с ее задержанием может быть связана с уголовными делами против заместителей кемеровского губернатора Амана Тулеева.

Ранее в понедельник стало известно о задержании замглавы Курской области, председателя областного комитета региональной безопасности Василия Зубкова. По данным Следственного комитета России (СКР), в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки, фигурантами дела являются еще трое его предполагаемых сообщников.

4 июня СКР возбудил уголовное дело в отношении Мазанько по факту получения взяток в крупном и особо крупном размере. Губернатор Владимирской области Светлана Орлова заявила, что обвинения неправомерны.

В ноябре прошлого года следователи завели уголовное дело о вымогательстве на трех подчиненных Тулеева — его заместителей Александра Данильченко и Алексея Иванова, а также начальника регионального департамента административных органов Елену Троицкую. В том же месяце Тулеев отстранил их от должности.