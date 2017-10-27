Замглавы МВД уволился на фоне коррупционного скандала

Заместитель главы МВД Александр Махонов подал рапорт об отставке на фоне коррупционного скандала с подчиненным. Об этом в пятницу, 27 октября, сообщает РИА Новости.

В МВД отметили, что Махонов подал в отставку по собственному желанию.

«Это еще раз подчеркивает, что МВД России неукоснительно придерживается принципа персональной ответственности руководителей за проступки, совершенные их подчиненными», — сказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

17 октября в Москве был задержан начальник учреждения «Специальная техника и связь МВД» Андрей Нечаев. На следующий день он был заключен под стражу на два месяца. Как следует из материалов дела, сотрудник МВД обвиняется по части 3 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия».

Махонов был замглавы МВД с февраля 2015. Ранее он возглавлял департамент информационных технологий ведомства, работал в ряде IT-компаний.