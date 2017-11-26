В Чувашии девушка забыла место парковки машины и заявила об угоне

Жительница Чувашии забыла, где припарковала свою машину, и заявила в полицию об угоне. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

Как говорится в сообщении, девушка обратилась в отдел полиции Новочебоксарска и рассказала, что на несколько часов оставила свою «Ладу Калину» возле салона красоты. А когда вернулась, машины на месте не было.

В городе объявили план «Перехват», легковушку обнаружили во дворе соседнего с салоном красоты дома. Оказалось, что девушка не нашла парковочного места рядом с салоном, поставила машину во двор и забыла об этом. Ее могут привлечь к ответственности за ложный вызов.

В октябре москвичка угнала автомобиль у таксиста во время исполнения заказа. Она объяснила, что водитель оказался «слишком медлительным».