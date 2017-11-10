В Екатеринбурге серийные угонщики потеряли костыли в машине и попались полиции

Двум жителям города Березовский (Свердловская область) предъявлено обвинение в серии хищений автомобилей, которые, по версии следствия, совершались как в самом Березовском, так и в Екатеринбурге. Об этом в пятницу, 10 ноября, сообщили в пресс-службе екатеринбургского управления МВД России.

Следствие считает, что угонщики всякий раз выбирали машины с автозапуском, вскрывали их, запускали двигатель и уезжали. После этого перебивали номера и пытались сбыть краденное. Обвиняемые похищали автомобили с марта по июнь 2017 года, при этом в минувшем мае они чуть не попались полицейским.

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Один из них получил травму ноги и передвигался на костылях. Он попытался угнать в Екатеринбурге Kia Rio, однако хозяин машины услышал сработавшую сигнализацию и успел брелоком заглушить мотор. К тому же костыли угонщика застряли в салоне иномарки, но он даже с травмированной ногой успел скрыться.

Фигурантов застали с поличным, когда они пытались похитить автомобиль Toyota Corolla в Березовском. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила порядка полутора миллионов рублей. Теперь угонщикам грозит до шести лет лишения свободы.

27 июня стало известно, что оперативники столичного уголовного розыска задержали в Ростовской области 26-летнего местного жителя, подозреваемого в краже служебного экскаватора в Москве.