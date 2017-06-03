Осужденный за угон угнал автомобиль и уехал из колонии на Валдай

Прокуратура Новгородской области проводит проверку по факту побега осужденного из исправительного учреждения в городе Боровичи. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В колонию выехали сотрудники прокуратуры. В учреждении, как отмечает надзорный орган, были выявлены нарушения, в связи с чем начальнику регионального управления ФСИН внесено представление об их устранении.

Инцидент произошел 14 мая, но информация о нем поступила прокурорам только 1 июня. Мужчина, осужденный за угон и кражи, сбежал, завладев принадлежащим колонии автомобилем. На этой машине он проследовал до деревни Шуя, расположенной близ Валдайского озера. Затем беглец поймал попутку и приехал в город Валдай, где напился и в итоге был пойман.

В отношении осужденного возбудили уголовное дело по части 1 статьи 313 УК РФ («Побег из места лишения свободы, совершенный лицом, отбывающим наказание»).

В феврале сообщалось о побеге из Ленинского районного суда в Санкт-Петербурге наркодилера, приговоренного к пяти годам колонии. Он сбежал сразу после оглашения приговора. До этого мужчина находился под подпиской о невыезде.