Из СИЗО в Челябинской области сбежал особо опасный преступник

В Челябинской области из СИЗО сбежал особо опасный преступник. Об этом в воскресенье, 21 мая, сообщает региональное управление Федеральной службы исполнения наказаний.

Мужчину зовут Сергей Рудиковский, ему 34 года. Он осужден по статьям за грабеж, разбой, мошенничество и убийство на 24 года. До ареста был прописан в городе Тайшет (Иркутская область).

Сотрудники ФСИН и МВД выясняют обстоятельства побега. Отмечается, что виновные будут привлечены к ответственности.

В сообщении приводится описание внешности Рудиковского: рост 176-180 сантиметров, плечи широкие, волосы короткие светлые, лоб высокий, телосложение худощавое, шея тонкая и короткая, губы узкие, может быть без очков. Одет в синие джинсы (обрезанные под шорты) и черную куртку. Всех, кто располагает информацией о его местонахождении просят сообщить по телефонам, указанным в объявлении.

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«Комсомольская правда — Челябинск» уточняет, что мужчину должны были этапировать из изолятора в колонию, хотя приговор, по информации портала u24.ru, был вынесен еще в 2015 году.

Издание сообщает, что Рудиковский вместе с женой Людмилой снимали квартиры на длительный срок и пересдавали их, требуя у арендаторов предоплату. Также они убили и ограбили одну из жертв мошенничества. Кроме того, на их счету разбойное нападение, совершенное в Улан-Удэ.