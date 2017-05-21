Сбежавший из челябинского СИЗО особо опасный преступник задержан в магазине

Сбежавший из СИЗО в Челябинске особо опасный преступник Сергей Рудиков пойман. Об этом в воскресенье, 21 мая, сообщает региональное управление МВД.

По данным ведомства, мужчину задержали в одном из торгово-развлекательных комплексов города Миасса (около 80 километров от Челябинска). Операция была проведена совместно сотрудниками полиции, ФСИН и ФСБ.

Как сообщает Ura.Ru, мужчина был одет в форму сотрудника ФСИН. Официального подтверждения этой информации нет. Кроме того, портал пишет, что сбежать из следственного изолятора 34-летний осужденный сумел, перепилив решетку.

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Рудиков сбежал из СИЗО, где ожидал отправки в место отбывания наказания, утром 21 мая. Приговор ему вынесли в 2015 году. Мужчина вместе с женой пересдавал снятые на длительный срок квартиры другим людям. Кроме того, супруги ограбили и убили одну из жертв мошенничества, также на их счету разбойное нападение в Улан-Удэ. Мужчину осудили в общей сложности на 24 года тюрьмы.

Весной 2015 года осужденный рецидивист Владимир Беспалов сбежал во время этапирования. Он отобрал у конвойных табельный пистолет и убил одного из них, а второго тяжело ранил. На третий день поисков стражи порядка обнаружили мужчину, но задержать не смогли: попав в окружение, преступник покончил с собой.