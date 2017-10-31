В Москве рулевой получил два года колонии за угон теплохода

В Москве рулевого-моториста приговорили к двум годам колонии за угон пассажирского теплохода «Егорий», сообщили «Ленте.ру» в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

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По версии следствия, 27 июля Евгений Лело, находясь в состоянии алкогольного опьянения вывел теплоход с двумя пассажирами на борту из пункта «Затон Кожуховский».

В прокуратуре отметили, что сделал он это без ведома и без согласия владельца «Егория».

Лело провел теплоход до причала «Кленовый бульвар», где столкнулся с пришвартованным судном «Сильвер». Затем рулевого задержали. Суд признал его виновным по статье об угоне водного транспорта.