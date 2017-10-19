Моторист в Москве предстанет перед судом за угон теплохода

В Москве рулевой-моторист Евгений Лело предстанет перед судом по обвинению в угоне пассажирского теплохода «Егорий». Об этом в четверг, 19 октября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

«По версии следствия, 27 июля Евгений Лело, работая на должности рулевого-моториста пассажирского теплохода "Егорий", будучи в состоянии алкогольного опьянения, без ведома и согласия собственника транспортного средства вывел судно с двумя пассажирами из пункта отстоя "Затон Кожуховский"», — говорится в сообщении.

По версии следствия, управляя теплоходом, подсудимый проследовал до причала «Кленовый бульвар», где совершил столкновение с пришвартованным к причалу судном «Сильвер», после чего был задержан.

В настоящее время Лело предъявлено обвинение по части 1 статьи 211 УК РФ («Угон судна водного транспорта»); ему грозит от четырех до восьми лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до одного года или без такового. Первое судебное заседание по делу моториста состоится в Мосгорсуде 23 октября.

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